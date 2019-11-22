ترمب: لولا تدخلي لكانت هونغ كونغ «سُحقت خلال 14 دقيقة»

2019/11/22 | 18:00

اخبار السعودية )- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الجمعة) أن الجيش الصيني لم يتدخل لسحق المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في منطقة هونغ كونغ لأنه طلب ذلك من نظيره الصيني شي جينبينغ.وقال ترمب لشبكة فوكس نيوز» الأميركية: «من دوني كانت هونغ كونغ ستسحق خلال 14 دقيقة»، موضحا أن «لديه (شي دينبينغ) مليون جندي متمركزون خارج هونغ كونغ ولم يدخلوا إلا لأنني طلبت منه ذلك»، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.وأقر مجلس النواب الأميركي، في وقت سابق، بـ417 صوتا مقابل صوت معارض واحد مشروع «قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ»، غداة مصادقة مجلس الشيوخ عليه بالإجماع.

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