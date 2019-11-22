غريفيث يؤكد تراجع وتيرة الحرب في اليمن

2019/11/22 | 20:04

اخبار السعودية )- أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث اليوم (الجمعة)، تراجع وتيرة الحرب في اليمن كثيراً خلال الأسبوعين الماضيين، مشيراً إلى انخفاض الضربات الجوية بنسبة 80 في المائة.وثمّن غريفيث خلال إحاطة قدّمها في مجلس الأمن الدولي، بدور السعودية في التوصل إلى «اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، عادّاً أنه «يُمهّد لعملية سلام شاملة في اليمن».وقال: «في أهم مؤشر على أن الأمور تتغير في اليمن، انخفض معدل (الضربات الجوية) في الأسبوعين الأخيرين انخفاضاً هائلاً.شهد البلد عدداً أقل بنسبة 80 في المائة من الضربات الجوية عن الأسبوعين الأخيرين».

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