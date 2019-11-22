واشنطن تعاقب وزيراً إيرانياً حجب الإنترنت خلال الاحتجاجات

2019/11/22 | 20:04

اخبار السعودية )- فرضت الولايات المتحدة اليوم (الجمعة)، عقوبات على وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، لدوره في حجب الإنترنت خلال الاحتجاجات.وأكد وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين في بيان، أن «المسؤولين الإيرانيين يدركون أن وجود شبكة إنترنت حرة ومفتوحة في البلاد يكشف عدم شرعيتهم، لذلك يسعون إلى فرض قيود عليها، من أجل خنق المظاهرات المناهضة للنظام».ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، يأتي حجب طهران لخدمة الإنترنت «للمساعدة في قمع الاحتجاجات» التي تشهدها نحو مائة مدينة إيرانية.

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