بغداد.. مقتل 4 متظاهرين وسقوط صاروخ في دجلة

2019/11/22 | 22:03

اخبار السعودية )- قتل 4 متظاهرين جراء اشتباكات الأمن مع المتظاهرين في العاصمة العراقية بغداد، فيما سقط صاروخ في نهر دجلة، ليل الجمعة، بالقرب من السفارة الأميركية في بغداد، دون خسائر بشرية.كما أفادت وكالة الأنباء

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