الجيش العراقي ينفي مقتل متظاهرين.. وسقوط صاروخ في دجلة

2019/11/22 | 22:34

اخبار السعودية )- نفى المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية سقوط قتلى في احتجاجات، الجمعة، بعد أن نقلت وكالات أنباء قتل 4 متظاهرين جراء اشتباكات مع الأمن في العاصمة العراقية بغداد، فيما سقط صاروخ في نهر

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