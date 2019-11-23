الجبير يبحث مع وزير الخارجية البحريني مستجدات المنطقة

2019/11/23 | 00:12

اخبار السعودية )- التقى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، في المنامة اليوم (الجمعة)، وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وذلك على هامش الدورة الخامسة عشر لمؤتمر أمن الخليج (حوار المنامة).

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في المنطقة.

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