استقلال لبنان... عرض مدني يهمّش الرسمي

2019/11/23 | 01:14

اخبار السعودية )- أحيا لبنان على المستويين الرسمي والشعبي، الذكرى الـ76 للاستقلال في احتفالين منفصلين، أولهما رمزي في وزارة الدفاع شهد عرضاً عسكرياً مصغراً، واقتصر الحضور فيه على رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وبعض الوزراء والقيادات الأمنية، فيما شهدت ساحة الشهداء احتفالاً جماهيرياً كبيراً همش الأول، تخلله عرض مدني لأفواج تمثل فئات الشعب اللبناني.

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