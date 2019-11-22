بغداد.. اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والأمن

2019/11/23 | 01:40

اخبار السعودية )- شهد جسر الأحرار في العاصمة العراقية بغداد، ليل الجمعة، عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن، وإثر سيطرة المحتجون على الجسر، انسحبت القوات الامنية باتجاه البنك المركزي وأطلقت قنابل الدخان صوب الجسر

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