أستاذ في الحوزة العلمية بكربلاء: موقفنا مؤيد للمظاهرات

2019/11/23 | 10:27

اخبار السعودية )- قال أستاذ الحوزة العلمية في كربلاء، السيد إبراهيم البحراني، في مداخلة مع قناة "العربية" إنّ موقف المرجعية الدينية في العراق مؤيد للتظاهرات التي يشاركُ فيها جميع أطياف الشعب العراقي على حد تعبيره.كما

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