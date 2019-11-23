2019/11/23 | 11:32

اخبار السعودية )- عاد نيمار مهاجم باريس سان جيرمان من الإصابة ليساهم في فوز فريقه 2 - صفر على ضيفه ليل ليتقدم بفارق 11 نقطة مؤقتاً في صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أمس (الجمعة)، بحسب تقرير لوكالة «رويترز».ومنحت ثنائية ماورو إيكاردي وأنخيل دي ماريا في الشوط الأول التقدم لأصحاب الأرض ولم يُظهر ليل أي جدية للعودة في النتيجة.ولم يشارك نيمار مع حامل اللقب منذ الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقب تعرضه لمشكلة في عضلات الفخذ الخلفية، لكنه عاد إلى التشكيلة الأساسية ليساعد فريقه على تحقيق انتصار سهل في ملعب بارك دي برينس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيمار يعود ويساهم في فوز باريس سان جيرمان على ليل) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيمار يعود ويساهم في فوز باريس سان جيرمان على ليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).