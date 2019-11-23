مايكل بلومبرغ يشتري إعلانات تلفزيونية بمبلغ قياسي لحملته الانتخابية المحتملة

2019/11/23 | 11:32

اخبار السعودية )- ينوي رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ الذي يتزايد احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة أن يطلق الاثنين حملة إعلانات تلفزيونية بمبلغ قياسي مقداره 31 مليون دولار، في خطوة اعتبرها المرشح الديمقراطي بيرني ساندرز منافية للديمقراطية.وذكرت شركة الإعلانات «أدرفرتايزيغ اناليتيكس» أن الملياردير اشترى في المجموع في نحو عشرين ولاية أميركية إعلانات بقيمة 31 مليون دولار، وهو أكبر مبلغ ينفقه مرشح للاقتراع الرئاسي.وكان الرئيس السابق باراك أوباما صاحب الرقم القياسي السابق بإنفاقه نحو 25 مليون دولار في آخر أسبوع من حملته الانتخابية عام 2012.

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