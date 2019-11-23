وزير الخارجية الألماني يحتج لدى نظيره التركي على توقيف محامٍ

2019/11/23 | 12:34

اخبار السعودية )- أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن احتجاجه لدى نظيره التركي مولود جاويش أوغلو على توقيف محامٍ تركي يعمل لحساب السفارة الألمانية في أنقرة.وقال ماس اليوم (السبت) عقب لقائه جاويش أوغلو على هامش اجتماع لمجموعة العشرين في مدينة ناغويا باليابان: «قلت له مجدداً إننا لا نتفهم الأمر حقا»، مضيفاً أنها واقعة «لا يمكن فهمها» مثل وقائع توقيف كثيرة أخرى، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.ووصف العلاقات الألمانية - التركية بـ«الصعبة»، وقال: «لكن يتعين علينا البقاء على حوار معاً».

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