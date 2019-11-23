بوتين يخاطب مؤتمر الحزب الحاكم المتعثر في روسيا

2019/11/23 | 14:07

اخبار السعودية )- يعقد حزب «روسيا الموحدة» اليوم (السبت) مؤتمره السنوي بحضور الرئيس فلاديمير بوتين سعياً لإنعاش حزب حاكم متعثر بين تراجع شعبيته ونكسات انتخابية لحقت به.وخلال المؤتمر الذي يُعقد في مركز «معارض عموم روسيا» الذي افتُتِح عام 1939 لاستعراض إنجازات النظام الشيوعي، سيخاطب بوتين ألفي مندوب بينهم الكثير من الحكام المحليين والنواب وأعضاء مجلس الشيوخ، إضافة إلى رئيس وزرائه ديمتري ميدفيديف، رئيس «روسيا الموحدة».

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