سوريا: 9 قتلى بانفجار سيارة مفخخة في تل أبيض

2019/11/23 | 14:07

اخبار السعودية )- قتل تسعة أشخاص، حوالى نصفهم من المدنيين، في انفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض، التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن «تفجيراً بسيارة مفخخة في حي الصناعة في مدينة تل أبيض أودى بحياة أربعة مدنيين من عائلة واحدة بينهم طفلان، وخمسة آخرين لم تتضح هوياتهم» وما إذا كانوا مدنيين أو مقاتلين.



وأسفر التفجير عن إصابة نحو 22 شخصاً بجروح، بينهم حالات خطرة.

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