بخضم الاحتجاجات.. بنس في زيارة مفاجئة للعراق

2019/11/23 | 15:37

اخبار السعودية )- وصل نائب الرئيس الأميركي مايك بنس السبت إلى العراق في زيارة غير معلنة مسبقا، يتفقد خلالها قوات بلاده في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب البلاد، بحسب ما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس، فيما كشف

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