الأكراد يخوضون معارك ضد قوات تركية وفصائل موالية لها في شمال سوريا

2019/11/23 | 15:40

اخبار السعودية )- تخوض قوات سوريا الديمقراطية اليوم (السبت) معارك عنيفة منعاً لتقدم القوات التركية والفصائل السورية الموالية قرب بلدة عين عيسى الاستراتيجية شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.ودانت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا في بيان «العدوان بمختلف أنواع الأسلحة والمدفعية» على عين عيسى، التي تُعد أبرز البلدات الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وعمودها الفقري المقاتلون الأكراد، في شمال الرقة وتضم مراكز مهمة لها.

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