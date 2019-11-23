مجموعة العشرين: إصلاح منظمة التجارة العالمية أمر «مُلِحّ»

2019/11/23 | 15:40

اخبار السعودية )- قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي اليوم (السبت) إن وزراء خارجية مجموعة الـ20 للاقتصاديات الكبرى اتفقوا على أنه «من المُلِحّ» إصلاح منظمة التجارة العالمية، وسط حرب متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن التعرفة الجمركية.

وقال موتيجي، الذي يشغل منصب رئيس اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في ناغويا وسط اليابان، في مؤتمر صحافي، إن المفاوضات الجارية حول اتفاقية التجارة الحرة واسعة النطاق لمنطقة آسيا - الهادي يجب اختتامها من جانب كل الدول الـ16 الأعضاء الأصليين حتى بعد انسحاب الهند، بحسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.

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