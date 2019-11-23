نائب الرئيس الأميركي يتفقد قوات بلاده في العراق

2019/11/23 | 17:13

اخبار السعودية )- وصل نائب الرئيس الأميركي مايك بنس اليوم (السبت) إلى العراق في زيارة غير معلنة مسبقاً، يتفقد خلالها قوات بلاده في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بغرب البلاد، بحسب ما أفاد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية.وهي الزيارة الأولى لبنس إلى العراق، والأولى لمسؤول أميركي على هذا المستوى منذ زيارة الرئيس دونالد ترمب القاعدة نفسها في أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2018 لساعات فقط، ما أثار جدلاً لعدم لقائه أي مسؤول عراقي.ورفضت السفارة الأميركية في بغداد تأكيد زيارة بنس أو نفيها، وذلك رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية.

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