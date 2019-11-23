صحافيو «العشرين» بين كرم ضيافة اليابانيين و«اقتصادهم» في المعلومات

2019/11/23 | 17:13

اخبار السعودية )- تظل المعلومة الجديدة والخاصة، وربما المشوقة، هي الوقود الذي يحرك الصحافي لكتابة قصة يستمتع بها هو أولاً، قبل القراء.

في مدينة ناغويا اليابانية حيث اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، كان معظم الصحافيين بين حسن التنظيم والتوقيت وكرم الضيافة الياباني، والاقتصاد في تزويد وسائل الإعلام بالمعلومات.

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