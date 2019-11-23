الصدر يدعو لإبعاد المدارس والقطاع الصحي عن الإضراب

2019/11/23 | 19:14

اخبار السعودية )- دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم السبت، إلى إبعاد المدارس والقطاع الصحي عن الإضراب في حال استمراره، حسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.وذكرت صفحة "صالح محمد العراقي" المقربة من

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