مقتل متظاهر ببغداد وإصابة العشرات في مناطق مختلفة بالعراق

2019/11/23 | 19:17

اخبار السعودية )- قُتل متظاهر برصاص القوات الأمنية في بغداد، اليوم (السبت)، وأُصيب العشرات بجروح في مناطق عراقية مختلفة، في الاحتجاجات المتواصلة للمطالبة بـ«إسقاط النظام» وإجراء إصلاحات واسعة، بحسب ما أفادت به مصادر طبية.

وأشارت المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية إلى «مقتل متظاهر برصاص مطاطي على جسر الأحرار»، وهو أحد 3 جسور في العاصمة العراقية مقطوعة بسبب الاحتجاجات المتواصلة منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأوضحت المصادر أن 17 شخصاً آخرين من المتظاهرين أصيبوا بجروح في العاصمة، بينما أصيب 45 شخصاً، هم 32 متظاهراً و13 عنصراً من قوات الأمن، في مواجهات في مدينة كربلاء، ليل الجمعة.

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