ترمب: أدعم استقالة بومبيو وترشحه لمجلس الشيوخ

2019/11/23 | 19:17

اخبار السعودية )- أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمس (الجمعة)، أنه سيدعم وزير الخارجية مايك بومبيو، إذا استقال من أجل الترشّح لمجلس الشيوخ، في وقت يزداد تورّط الدبلوماسي في ملف التحقيق الذي قد يفضي لعزل سيد البيت الأبيض.وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يعد إعراب ترمب عن دعمه لاستقالة حليفه المقرّب المحتملة أول تأكيد علني بأن بومبيو يفكّر في خوض المنافسة للوصول إلى مجلس الشيوخ في ولايته كنساس.وكان بومبيو، الذي يتجنّب دائماً إزعاج ترمب، خجولاً في تصريحاته بشأن مسعاه للترشح لمجلس الشيوخ رغم أن الأمر بات شبه مؤكد نظراً إلى زياراته المتكررة لكنساس ومقابلاته الدورية مع وسائل الإعلام في الولاية.

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