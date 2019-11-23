وزير الدفاع العراقي متهم بالاحتيال في السويد

2019/11/23 | 19:45

اخبار السعودية )- ذكرت تقارير إعلامية سويدية أن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، الذي يحمل الجنسيتين العراقية والسويدية، يشتبه في تلقيه مساعدات مالية بصورة غير قانونية من السويد.وأفادت وسائل الإعلام السويدية، نقلاً عن

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