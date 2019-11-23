«العفو الدولية»: مقتل 115 في «احتجاجات الوقود» بإيران

2019/11/23 | 20:19

اخبار السعودية )- قالت منظمة «العفو الدولية»، اليوم (السبت)، إن 115 شخصاً على الأقل قتلوا على أيدي قوات الأمن الإيرانية خلال الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود خلال الأسبوع الماضي، وسط تقارير تفيد بأن خدمة الإنترنت يتم إعادتها تدريجياً في أنحاء كثيرة من البلاد.وبحسب وكالة الصحافة الألمانية، ذكرت المنظمة الحقوقية، في تغريدة عبر موقع «تويتر» أن الحصيلة التي أعلنتها تستند إلى «تقارير موثوق بها»، وقالت إنها تعتقد أن الحصيلة الحقيقية أكبر بكثير، وأضافت: «نحث الدول على محاسبة السلطات الإيرانية».كانت طهران أعلنت مقتل 9 أشخاص حتى أمس (الجمعة)، لكن لم يتم إطلاق أي حصيلة رسمية منذ ذلك الحين.

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