معركة تصريحات أممية - حوثية وقودها فقراء اليمن

2019/11/23 | 20:19

اخبار السعودية )- أثارت أحدث الاتهامات الأممية للميليشيات الحوثية بعرقلة العمل الإنساني في اليمن غضب قيادات الجماعة، بعد أن اتهمتهم المنظمة الدولية بسرقة المساعدات وإعاقة تنفيذ المشاريع الإنسانية وارتكاب أكثر من 60 اعتداء على العاملين في المجال الإغاثي، خلال ثلاثة أشهر فقط.وفي حين بدت الاتهامات الأممية الأكثر حدةً منذ أشهر، نفت الجماعة بشدة ما نسبته المنظمة الدولية إليها، وقال قادة بارزون فيها إن لديهم وثائق تكشف عدم صحة الاتهامات الأممية.

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