2019/11/23 | 20:47

اخبار السعودية )- نائب الرئيس الأميركي يزور قواته والأكراد بالعراق ويستثني مسؤولي بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الجزيرة الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/23 | 20:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الجزيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب الرئيس الأميركي يزور قواته والأكراد بالعراق ويستثني مسؤولي بغداد) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب الرئيس الأميركي يزور قواته والأكراد بالعراق ويستثني مسؤولي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).