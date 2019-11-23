هل يتعرض وزير دفاع العراق لحملة تشويه لوقوفه مع الحراك؟

2019/11/23 | 21:18

اخبار السعودية )- ذكرت تقارير إعلامية سويدية أن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، الذي يحمل الجنسيتين العراقية والسويدية، يشتبه في تلقيه مساعدات مالية بصورة غير قانونية من السويد.إلا أن الوزير نفى هذه الادعاءات، مؤكداً

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