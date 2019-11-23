كيف أثر انقطاع الإنترنت على حياة المواطنين في إيران؟

2019/11/23 | 21:52

اخبار السعودية )- حاول الإيرانيون جاهدين التأقلم مع الحياة من دون إنترنت لنحو أسبوع وأُجبروا على العودة إلى الأساليب القديمة جرّاء انقطاع الشبكة شبه الكامل الذي فرضته السلطات على وقع الاحتجاجات التي اتسمت بالعنف، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.وبدأت المظاهرات في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) بعد ساعات من قرار مفاجئ أعلن عند منتصف الليل برفع أسعار البنزين بنسب عالية في البلد الخاضع لعقوبات اقتصادية أميركية.واعتبر توقيت الإعلان محاولة للحيلولة دون وقوع أي فوضى، على غرار تلك التي قد تنجم عن محاولة السائقين تخزين الوقود قبل دخول قرار رفع الأسعار حيّز التنفيذ.

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