أميركا تدعو مواقع التواصل الاجتماعي إلى تعليق حسابات النظام الإيراني

2019/11/23 | 23:56

اخبار السعودية )- حضت وزارة الخارجية الأميركية، مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» و«إنستغرام»، على تعليق حسابات المسؤولين الإيرانيين، إلى حين عودة خدمة الإنترنت في إيران، التي تشهد الاحتجاجات.وعزل الإيرانيون عن العالم منذ أكثر من أسبوع، بعد حجب شبه تام للشبكة من قبل سلطات طهران في خضم مظاهرات حاشدة.وقال المبعوث الأميركي لإيران، براين هوك، في مقابلة مع «بلومبيرغ»، «إنه نظام شديد النفاق، يقطع الإنترنت، في حين تستمر الحكومة في استخدام حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي».

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