فيديو... الشرطة الأميركية تحارب الجريمة بالغناء والرقص

2019/11/23 | 23:56

اخبار السعودية )- «كاريوكي مع الشرطة» اسم مبادرة يقدمها شرطيان أميركيان بهدف محاربة الجريمة وتحسين صورة الشرطة في الشارع الأميركي.

وبحسب قناة «سي إن إن» الأميركية، يقوم الشرطيان شمس الدين نور علي بوكمان وجوستين هاريس بالغناء في شوارع مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، ما يساعد في تغيير الانطباع السلبي لدي سكان المدينة عن رجال الشرطة.

وأوضح الشرطي هاريس للقناة أنه وبوكمان وجدا أن أكبر عقبة تقف أمام مكافحة الجريمة هي الصورة السلبية التي يُنظر بها إلى رجال الشرطة، وأوضح أن هناك وصمة عار تلاحق الشرطة مثل أنهم يسيئون استخدام القوة، ونادراً ما يجد انطباعاً إيجابياً عنهم لدى المواطنين.

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