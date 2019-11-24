قلق أممي «بالغ» من قتل المتظاهرين الإيرانيين

2019/11/24 | 01:29

اخبار السعودية )- يثير «قتل المتظاهرين وتشويههم» في إيران، في الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوع، فضلاً عن «الإغلاق المتواصل» لشبكة الإنترنت على مستوى البلاد، قلقاً بالغاً لدى خبراء مستقلين من الأمم المتحدة طالبوا السلطات بضمان احترام حقوق حرية الرأي والتعبير وحمايتها.

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