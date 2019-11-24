2019/11/24 | 01:29

اخبار السعودية )- قال علي بن فليس، المترشح لانتخابات الرئاسة في الجزائر، المقررة في 12 من الشهر المقبل، إن قرار دخوله معترك الانتخابات للمرة الثالثة في مساره السياسي جاء «لمنع عودة نظام بوتفليقة البائد، وبعد دراسة وتدقيق في كل الحلول الممكنة لإخراج البلد من أزمته الراهنة»، مشدداً على أن «الجزائر أمام موعد فاصل لانتخاب أول رئيس شرعي للبلاد، بطريقة ديمقراطية واعدة».

وأضاف بن فليس في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الانتخابات «تظل من بين كل الحلول النظرية المتداولة، التي تبين أنها الأكثر عقلانية وواقعية وحكمة، وقابلية للتطبيق، لإيصال البلد إلى بر الأمان بسرعة، وبصفة نهائية».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بن فليس لـ«الشرق الأوسط»: ترشحت لمنع عودة النظام البائد) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بن فليس لـ«الشرق الأوسط»: ترشحت لمنع عودة النظام البائد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).