أنباء عن قتيلين في بغداد والناصرية ومواجهات في كربلاء

2019/11/24 | 03:27

اخبار السعودية )- تواترت أنباء عن سقوط قتيلين في اشتباكات بين متظاهرين والأمن في بغداد والناصرية ليل السبت، فضلا عن اندلاع مواجهات في ساحات كربلاء.وتداول ناشطون مدنيون لقطات مصورة من ساحة الوثبة تظهر إطلاق قوات الأمن

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