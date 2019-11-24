العراق.. دم وغاز في بغداد والناصرية ومواجهات في كربلاء

2019/11/24 | 07:03

اخبار السعودية )- استيقظ العراق صباح الأحد على خبر تجدد الاشتباكات ليلاً في بغداد والناصرية وكربلاء.وأفاد مصدر أمني للعربية بسقوط قتيلين في اشتباكات بين متظاهرين والأمن في بغداد والناصرية ليل السبت، فضلا عن تجدد

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