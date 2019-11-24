تراشق تهم.. من يخطف ناشطي العراق ويقتلهم؟

2019/11/24 | 08:36

اخبار السعودية )- يبدو أن محاولات الاغتيال المتكررة في العراق والتي نتج عن آخرها مقتل عضو مجلس محافظة بابل السابق، لم تعد مقتصرة على الشخصيات السياسية أو الرياضية أو حتى الشخصيات المشهورة، فبعد أن اغتال مسلحون الشيخ

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