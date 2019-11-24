قطع طرق في النجف والبصرة.. والناصرية تشيع قتلاها

2019/11/24 | 09:38

اخبار السعودية )- أفاد مراسل العربية بأن الهدوء الحذر يخيم على ساحات العاصمة العراقية بغداد، إثر ليل من الاشتباكات التي لم تهدأ حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد، وأدت إلى مقتل محتج وإصابة العشرات.وأضاف أنه من

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