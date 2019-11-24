طلاب بغداد إلى الساحات.. وقطع طرقات جنوباً

2019/11/24 | 12:12

اخبار السعودية )- توجه عدد من طلاب الجامعات، الأحد، إلى ساحة التحرير في بغداد.وأفاد مراسل العربية بأن الهدوء الحذر يخيم على ساحات العاصمة العراقية ، إثر ليل من الاشتباكات التي لم تهدأ حتى ساعات الصباح الأولى من يوم

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