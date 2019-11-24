تقرير: لجنة اسكوتلندية تدرس تقديم استئناف في قضية لوكربي

2019/11/24 | 12:50

اخبار السعودية )- ذكرت صحيفة «فيلت آم سونتاج» الألمانية أن قضية تفجير الطائرة الأميركية فوق بلدة لوكربي الاسكوتلندية في عام 1988 قد يتم تقديم استئناف بها.وأسفر تفجير الرحلة 103 التابعة لشركة «بان أميركيان فوق لوكربي» في 21 ديسمبر (كانون الأول) من عام 1988 عن مقتل 270 شخصاً، بينهم 11 من سكان البلدة.ويعتبر عبد الباسط المقرحي، ضابط مخابرات ليبي توفي عام 2012، هو الشخص الوحيد المدان في التفجير.

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