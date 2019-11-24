القوات العراقية: سنتصدى بحزم للمخربين خلال التظاهرات

2019/11/24 | 13:45

اخبار السعودية )- أعلن الناطق باسم القوات العراقية، الأحد، أن عصابات تستغل التظاهرات لمحاولة تدمير وحرق مؤسسات الدولة والموانئ والمنشآت النفطية وأملاك المواطنين، وفق ما ذكره التلفزيون العراقي.وأكد أنه سيتم التصدي لهذه

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