الهلال السعودي بطلاً لأبطال آسيا ويطير إلى المونديال

2019/11/24 | 15:25

اخبار السعودية )- توج الهلال السعودي، اليوم (الأحد)، بطلاً لدوري أبطال آسيا للمرة الأولى في نسختها الجديدة، بعدما كرر تفوقه على مضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني بفوزه 2 - صفر، في المواجهة التي احتضنها استاد سايتاما 2002، في إياب نهائي المسابقة.

كان الهلال قد نجح بحسم لقاء الذهاب الذي احتضنه استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، بهدف نظيف سجّله البيروفي آندري كاريو.

وسبق للهلال أن توج بلقب المسابقة مرتين بنظامها القديم، في حين أن هذه البطولة الأولى بنظام المسابقة الجديد، ليكسر نحس النهائيات الذي لازمه في المسابقة عقب خسارته نهائي 2014 و2017.

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