جنرال أميركي قلق من هجمات إيرانية جديدة

2019/11/24 | 18:31

اخبار السعودية )- قال الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية، إن الهجوم الذي تعرضت له شركة «أرامكو السعودية» في سبتمبر (أيلول) هو مؤشر إلى حد كبير على دولة تتصرف بطريقة غير مسؤولة، في إشارة إلى إيران.وأضاف ماكنزي في مقابلة مع مجلة «فورين بوليسي» الأميركية، نشرت أمس (السبت) أنه يتوقع أن تشن إيران هجوماً جديداً، مؤكداً أن «هدف إيران الأساسي هو الحفاظ على نظامها الديني، بهدف التوسع في طموحات الهيمنة».

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