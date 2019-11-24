بعد محاولة انتحار قبل شهور... العثور على مغنية بوب كورية ميتة في منزلها

2019/11/24 | 18:31

اخبار السعودية )- أعلنت الشرطة الكورية العثور على المغنية والممثلة الكورية الجنوبية غو هارا ميتة في منزلها في سيول، بعد مرورها باضطراب نفسي أعقبه اختفاء الفترة الماضية.وتعرف هذه الفتاة البالغة من العمر 28 عاماً كعضو سابق في مجموعة K - Pop Kara، التي انضمت إليها في عام 2008.وظهرت غو أيضاً على التلفزيون وأصدرت الموسيقى بنفسها.وكان آخر ظهور لها، الأسبوع الماضي، حين قدمت سلسلة عروض موسيقية، في أعقاب خروجها من المستشفى في مايو (أيار) بعد محاولتها الانتحار.وتحدثت المغنية، عقب هذه المحاولة، عن اعتذارها عن التسبب في «مخاوف وإزعاج» بين معجبيها بشأن الحادث.

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