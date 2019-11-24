2019/11/24 | 19:53

اخبار السعودية )- في مجال العملة الرقمية، دائماً ما تتواتر أخبار النصب والتحايل باستمرار، ما بين قرصنة عمليات تبادل العملة، ووصولاً إلى اختفاء أحد مُصدّري العملة بعد سرقة أموال العملاء.ولا توجد قصة أكثر شهرة من قصة المرأة التي كانت وراء عملة «وان كوين»، والتي عُرفت بوحش الاحتيال عن طريق العملة الرقمية.وحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» فإن روجا إغناتوفا، المولودة في صوفيا ببلغاريا، وهي المرأة التي كانت وراء عملة «وان كوين»، أقنعت المستثمرين حول العالم بدفع مبالغ تخطي إجماليها حاجز الـ4 مليار دولار، وفي أقوال أخرى نحو 15 مليار دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكبر عملية نصب بالعملة الرقمية... سيدة تستولي على 4 مليارات دولار وتختفي) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكبر عملية نصب بالعملة الرقمية... سيدة تستولي على 4 مليارات دولار وتختفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).