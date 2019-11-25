طهران تتوعد قادة الاحتجاجات بـ«معاملة وحشية»

2019/11/25 | 02:05

اخبار السعودية )- توعد علي فدوي، نائب قائد «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، بالرد على قادة الاحتجاجات ضد قرار زيادة أسعار الوقود «بما يتناسب مع الوحشية التي ارتكبوها»، واصفاً إياهم بـ«مرتزقة».وفي مؤشر جديد على تهرب النظام من مسؤولياته، جدد فدوي الاتهامات لأطراف خارجية بـ«إذكاء» الاحتجاجات، واتهم تحديداً «الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والسعودية».

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