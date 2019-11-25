2019/11/25 | 06:28

اخبار السعودية )- أقدم متظاهرون، مساء الأحد، على إحراق المبنى الجديد لمحافظة ذي قار جنوب العراق.وأظهر الفيديو المحتجين في محيط المبنى وألسنة الدخان تتصاعد منه.وفي وقت سابق الأحد، قاموا بإغلاق الطرق الرئيسية والجسور

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد محتجين غاضبين يحرقون المبنى الجديد لمحافظة ذي قار) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد محتجين غاضبين يحرقون المبنى الجديد لمحافظة ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).