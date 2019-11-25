"متلبّسا بالرشوة"..القبض على نائب بتيار الحكمة

2019/11/25 | 10:05

اخبار السعودية )- أكدت مصادر نيابية مطلعة، الأحد، أن قوة من النزاهة ألقت القبض على نائب عن تيار الحكمة، محمود الملا طلال، في منطقة الجادرية وسط بغداد، متلبسا في الرشوة.وأضافت المصادر أن "النزاهة ألقت القبض، أيضا على

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