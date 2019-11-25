وثائق مسرّبة تكشف كيفية إدارة الصين مراكز احتجاز الأقليات المسلمة

2019/11/25 | 13:26

اخبار السعودية )- كشفت وثائق مسرّبة نشرت أمس (الأحد)، تفاصيل عن كيفية إدارة الصين مراكز احتجاز في منطقة شينجيانغ وتحكّمها بكل تفاصيل حياة المحتجزين من المواعيد الدورية لقص الشعر واستخدام دورات المياه إلى توقيت إغلاق الأبواب.ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن الوثائق التي حصل عليها «الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين» ونشرتها 17 وسيلة إعلامية حول العالم، تظهر النظام الصارم المعتمد في مراكز الاحتجاز في الإقليم الواقع في أقصى غربي الصين، التي يقول خبراء أجانب إنها تؤوي أكثر من مليون شخص من الأويغور وغيرهم من أبناء الأقليات المسلمة.

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