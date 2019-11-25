طائرة مسيرة تركية تقصف مواقع لقوات النظام السوري في الحسكة

2019/11/25 | 13:26

اخبار السعودية )- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الاثنين)، بأن طائرة مسيرة تركية قصفت مواقع لقوات النظام السوري بمحافظة الحسكة.وأوضح المرصد أن هذا التطور حدث بعدما تدخل «عدد من عناصر قوات النظام لدعم قوات سوريا الديمقراطية في قتالها في مواجهة فصائل موالية لتركيا، بالمخالفة للقرارات الرسمية الصادرة لهم»، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.وأسفر القصف، الذي استهدف مواقع في تل طويل الواقعة بين تل تمر والمناجير، عن إصابة عنصرين من قوات النظام على الأقل.

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