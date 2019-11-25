2019/11/25 | 13:42

اخبار السعودية )- وثقت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، الاثنين، إلقاء بعض المتظاهرين قنابل المولوتوف على قوى الأمن.كما أكدت في الوقت ذاته، أن القوات الأمنية تواصل استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين في العراق.وفي بيان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. عنف من الأمن ومولوتوف بين المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. عنف من الأمن ومولوتوف بين المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).