بالصور... 8 آلاف دولار مقابل الإقامة في قصر ملكي هندي

2019/11/25 | 15:30

اخبار السعودية )- أتاح مهراجا جزءاً من منزله التاريخي في الهند على موقع «أير بي إن بي» لتأجير واستئجار الشقق، نظير نحو 8 آلاف دولار لليلة، وسوف يتمكن المستأجر من اختبار أسلوب الحياة الملكي في أحضان قصر شُيد قبل 300 سنة في غايبور.وتعد قائمة المهراجا الضيوف «برحلة ملهمة في التاريخ الثري والإرث الثقافي والتقاليد الفنية لأسرة غايبور الملكية» خلال إقامتهم في جناح غودليا بقصر سيتي بالاس.ويشتمل السعر اليومي على خدمات الخادم الخاص والمرشد الذي سوف يعرض «جولات تسوق ورحلات إرشادية سيراً على الأقدام عبر المتاحف المحلية وغيرها من الرحلات الاستكشافية بالمدينة».

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